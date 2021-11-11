Лидер российских пляжников поддержал сборную России перед матчами с Кипром и Хорватией

Нападающий сборной России по пляжному футболу, чемпион мира-2021 Борис Никоноров поделился ожиданиями от предстоящих матчей «большой» национальной команды против Кипра и Хорватии в отборочном турнире ЧМ-2022.

Он выразил надежду, что российская сборная сможет достойно завершить отборочный цикл.

«Важнейший момент и для футболистов, которые выступают, и для всей нашей нации в целом. Все мы смотрим футбол, поддерживаем наших парней, — цитирует Никонорова «Газета.Ru». — Когда они играют плохо и не получается, все их хают, полощут, кошмарят. Но потом эти же люди включают телевизоры и продолжают болеть. Ведь это же о многом говорит — люди все равно поддерживают, верят до последнего.

Я хочу, чтобы у них все получилось, прямо очень хочу. И буду безумно счастлив, если наши выйдут на чемпионат мира. Верю, что у них все получится. У них сейчас прекрасный тренер, на мой субъективный взгляд, и сборной он приносит результат. Люди многое говорят — что игра плохая, что футболисты никакие, но результат-то у нас есть. А это самый главный аргумент".

«Чтобы игровой процесс вывести на новый уровень, нужно время. Если бы Валерий Карпин тренировал команду уже два года и она бы играла плохо, то были бы вопросы. Но он же совсем недавно пришел — невозможно так быстро перестроить всю игру, натренировать ребят. Все в разном состоянии приезжают из клубов, и он пытается это подвести под общий знаменатель. У него хотя бы получается дать результат, и это самое главное сейчас на таком важнейшем отрезке. Не буду давать прогнозов, но мне очень хочется, чтобы наши не просто победили Кипр и сыграли вничью с хорватами — я хочу, чтобы они оба матча выиграли. Кто бы что ни говорил, моменты с Хорватией будут — пусть немного, но их надо использовать», — уверен Никоноров.

Сегодня, 11 ноября, сборная России на своем поле примет Кипр в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Состав сборной России на оставшиеся матчи отборочного раунда ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии можно посмотреть по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Кипр вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале «Россия 1».