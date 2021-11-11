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Булыкин: «Самый главный матч будет с Хорватией»

12:35
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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды в отборочном цикле ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

По его словам, главное в этих играх — результат.

«Я жду хорошей игры, положительного результата. Даже если будет плохая игра, но положительный результат, я не разочаруюсь. Хочется, чтобы наша сборная заняла первое место, — сказал Булыкин «Газете.Ru». — Для этого нужно обыграть Кипр, что, я думаю, реально. А вот с хорватами можно даже и вничью сыграть. Самый главный матч будет с Хорватией — будем смотреть, болеть и надеяться, что сборная сможет выполнить задачу».

Сегодня, 11 ноября, сборная России на своем поле примет Кипр в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Состав сборной России на оставшиеся матчи отборочного раунда ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии можно посмотреть по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Кипр вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале «Россия 1».

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/11/11/n_16836445.shtml

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры