Булыкин: «Самый главный матч будет с Хорватией»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды в отборочном цикле ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

По его словам, главное в этих играх — результат.

«Я жду хорошей игры, положительного результата. Даже если будет плохая игра, но положительный результат, я не разочаруюсь. Хочется, чтобы наша сборная заняла первое место, — сказал Булыкин «Газете.Ru». — Для этого нужно обыграть Кипр, что, я думаю, реально. А вот с хорватами можно даже и вничью сыграть. Самый главный матч будет с Хорватией — будем смотреть, болеть и надеяться, что сборная сможет выполнить задачу».

Сегодня, 11 ноября, сборная России на своем поле примет Кипр в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Состав сборной России на оставшиеся матчи отборочного раунда ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии можно посмотреть по этой ссылке.

Следить за матчем Россия — Кипр вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале «Россия 1».