Бывший игрок сборной России Фернандес извинился за то, что не смог выучить русский язык

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «СЭ» объяснил, почему он так и не начал говорить на русском.

«Могу честно попросить у всех прощения, особенно у наших уважаемых болельщиков за то, что так и не говорю на русском. Чтобы выучить язык, мне нужно каждый день посещать школу и заниматься по шесть-семь часов в день, — заявил Фернандес. — Русский — очень сложный и дается мне тяжело. Однажды пошутил с Гильерме на этот счет, говорю: «Как же ты так выучил язык? Ты что, в школе обучался?» Он говорит: «Да не ходил я никуда, просто взял и выучил». Отвечаю: «Но это просто невозможно!»

Первые три месяца учил язык, но потом оставил эту затею, потому что невозможно удержать концентрацию и предельно отдаваться выбранной теме. Чтобы я мог сделать что-то максимально качественно, должен с полной отдачей, с полным погружением работать. Но было очень сложно держать концентрацию».