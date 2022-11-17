Ларин поздравил Пиняева с дебютом в составе сборной России

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин поздравил полузащитника Сергея Пиняева с дебютом в составе сборной России, который пришелся на товарищеский матч против Таджикистана (0:0).

«Пиня, поздравляю тебя с дебютом, ты стал самым молодым дебютантом в истории сборной России по футболу, верю в тебя и надеюсь, что впереди тебя ждет еще много побед в форме национальной сборной», — написал Ларин.

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в возрасте 18 лет и 15 дней стал самым молодым дебютантом сборной России.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.