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Сегодня, 21:37

Ларин поздравил Пиняева с дебютом в составе сборной России

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин поздравил полузащитника Сергея Пиняева с дебютом в составе сборной России, который пришелся на товарищеский матч против Таджикистана (0:0).

«Пиня, поздравляю тебя с дебютом, ты стал самым молодым дебютантом в истории сборной России по футболу, верю в тебя и надеюсь, что впереди тебя ждет еще много побед в форме национальной сборной», — написал Ларин.

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в возрасте 18 лет и 15 дней стал самым молодым дебютантом сборной России.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.

Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Николай Ларин
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