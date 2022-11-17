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Канищев о ничьей России с Таджикистаном: «Печальная картина. Наш футбол и так не блистал, а сейчас и вовсе рухнул в яму»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал ничью сборной России с Таджикистаном (0:0) в товарищеском матче.

«Печальная картина. Мало того, что и так наш футбол не блистал. Сейчас он и вовсе рухнул в яму в связи с исключением из всех турниров. Мы попали на свой уровень. И там не можем себя проявить. Будет ли дальше хуже? Конечно. Если нет соответствующего соревновательного процесса. Игроки должны выступать на более высоком уровне, чем чемпионат России. Иначе невозможно развиваться», — приводит «РБ Спорт» слова Канищева.

Сборная России проведет следующий матч 20 ноября против Узбекистана.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kanishhev-karpin-durak-chto-li-otkazy-vat-sya-ot-raboty-v-sbornoj-kotoraya-horosho-oplachivaetsya/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo
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