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Мостовой — о матче России с Таджикистаном: «Результат видели? Вот поэтому я и не смотрел»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру команды в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

«Я матч-то не смотрел. Результат видели? Вот поэтому я и не смотрел (смеется). Честно сказать, я думал наши сумеют победить — 1:0 или 2:0. Так что результату удивлен, конечно. Стоит ли после этой ничьи волосы на голове рвать? Нет, конечно. Сейчас многие о результате и не думают. Я думаю, большинство и не знало, что есть какая-то товарищеская игра. В преддверии чемпионата мира-то, — рассказал Мостовой «КП Спорт».

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/aleksandr-mostovoj-obyasnil-pochemu-ne-rasstroilsya-nichej-sbornoj-rossii-s-tadzhikistanom/
Александр Мостовой
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