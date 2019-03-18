Защитник Илья Кутепов покинул расположение сборной России в связи с имеющимися проблемами с мышцами паховой области, сообщает официальный Твиттер команды.

Эти проблемы беспокоили игрока уже несколько игр и после последнего матча с "Зенитом" (1:1), состоявшегося в воскресенье вечером, усугубились. Проведенное в сборной обследование показало, что игрок нуждается в полноценном лечении и в связи с этим помочь сборной в ближайших играх не сможет.

Сборная России в отборочном турнире Евро-2020 проведет гостевые матчи с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном (24 марта, Астана).