Кержаков назвал критиков сборной России дилетантами

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков резко высказался в адрес тех, кто критиковал сборную России и лично ее главного тренера Валерия Карпина после сентябрьских матчей в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная сразу начнет феерить на поле, — типичные дилетанты, которые критиканством просто хотят привлечь к себе внимание. Они не хотят понять, что тренер принял команду в непростой ситуации, и времени, чтобы перестроить ее состав и игру, у него не было. И если оценивать работу по результату, то он есть — семь очков и ни одного пропущенного мяча. Так что надо просто набраться терпения и доверять Карпину», — сказал Кержаков в интервью «СЭ».

Напомним, что при Карпине сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Полное интервью Александра Кержакова «СЭ» читайте здесь