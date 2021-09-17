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Шварц: «В сборной Захарян — игрок Карпина»

10:17
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью Sports.ru рассказал о стиле игры сборной России и отметил, что не хотел бы оценивать выступление Арсена Захаряна и Константина Тюкавина в национальной команде.

— После сентябрьских матчей сборной Валерий Карпин сказал, что Захарян и Тюкавин были лучше всех готовы к прессингу, потому что Россия пытается играть в футбол, похожий на футбол «Динамо». Согласны?

— Матч с Хорватией я смотрел со стадиона. Сейчас всем важно знать, что развитие игровых идей требует времени. Я следил за «Ростовом» Карпина. Они старались играть активно и интенсивно, сейчас видно, что Карпин пытается перенести это на сборную.

Но мне не хотелось бы оценивать игру Захаряна против Хорватии и Мальты, потому что в сборной он игрок Карпина.

Дополнительная информация:

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/2965102.html

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Роман Шишов все материалы автора

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