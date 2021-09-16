«Люди в черном». Карпин выложил стильное фото с супругой
12:43
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в своем Instagram опубликовал новое фото.
Специалист выложил снимок с супругой Дарьей. Оба одеты в черные наряды. Ранее Карпина выложила в соцсети подобное фото.
«Люди в черном. Огонь?» — подписал снимок Карпин.
Пара поженилась в 2017 году, у них двое общих детей — Даша и Саша.
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