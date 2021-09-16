Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«Люди в черном». Карпин выложил стильное фото с супругой

12:43
Валерий и Дарья Карпины. Фото Instagram
Валерий и Дарья Карпины. Фото Instagram
Теги:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в своем Instagram опубликовал новое фото.

Специалист выложил снимок с супругой Дарьей. Оба одеты в черные наряды. Ранее Карпина выложила в соцсети подобное фото.

«Люди в черном. Огонь?» — подписал снимок Карпин.

Пара поженилась в 2017 году, у них двое общих детей — Даша и Саша.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Экс-игроки «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» разорвали «Шахтер»! «Шериф» начал Лигу чемпионов с победы
Когда мощные магнитные бури накроют Землю в сентябре 2021
Полиция показала фото подозреваемого в убийстве школьницы под Орлом
Ирина Хакамада сообщила о смерти супруга
Кардиотренировки или силовые тренировки — что лучше для организма?
vs
0
Офсайд