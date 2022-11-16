Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:45

Карпин: «Если кто-то не будет выкладываться, то при мне его в сборной не будет»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих требованиях к игрокам национальной команды в матче с Таджикистаном.

- Вы будете требовать от своих игроков, чтобы они выкладывались так же, как вы выкладывались, будучи футболистом?

- Для них честь играть за сборную, как они говорят, — сказал Карпин. — Если кто-то не будет выкладываться, то при мне его в сборной не будет.

- Сычевой пришел на пресс-конференцию вместе с вами. Значит ли это, что завтра он будет капитаном?

- Нет. Это вообще ничего не значит, даже не значит, что он выйдет на поле.

- Есть ли премиальные выплаты футболистам за товарищеский матч?

- Их давно уже нет. Выиграть, безусловно важно. Это важно в любом виде спорта, не только в футболе.

- Были ли у вас варианты работы в тех клубах, за которые вы играли?

- Нет. Вариант со сборной Армении даже сложно назвать вариантом, был лишь разговор.

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
1
Читайте также
Авербух — о Валиевой и Дмитриенко: «Уверен, ребята бы смотрелись»
«Это вмешательство политики в спорт». Президенту Паралимпийского комитета России отказали в визе в Германии
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Таджикистан — Россия: онлайн-трансляция матча
Джикия и Караваев пропустят матч сборной России против Таджикистана
Сергей Дмитриев: «Матчи с Таджикистаном и Узбекистаном станут лакмусовой бумажкой для тренерского штаба»
Карпин: «Вызвать Дзюбу в сборную? Откуда, с пляжа?»
Карпин заявил, что не будет ни за кого болеть на ЧМ-2022
Карпин: «Вызывать дополнительно никого бы не хотелось»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сычевой: «Если бы мне три года назад сказали, что я буду в сборной, то не поверил бы»

Карпин: «Прием радушный, жаловаться не на что»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости