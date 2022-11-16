Карпин: «Если кто-то не будет выкладываться, то при мне его в сборной не будет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих требованиях к игрокам национальной команды в матче с Таджикистаном.

- Вы будете требовать от своих игроков, чтобы они выкладывались так же, как вы выкладывались, будучи футболистом?

- Для них честь играть за сборную, как они говорят, — сказал Карпин. — Если кто-то не будет выкладываться, то при мне его в сборной не будет.

- Сычевой пришел на пресс-конференцию вместе с вами. Значит ли это, что завтра он будет капитаном?

- Нет. Это вообще ничего не значит, даже не значит, что он выйдет на поле.

- Есть ли премиальные выплаты футболистам за товарищеский матч?

- Их давно уже нет. Выиграть, безусловно важно. Это важно в любом виде спорта, не только в футболе.

- Были ли у вас варианты работы в тех клубах, за которые вы играли?

- Нет. Вариант со сборной Армении даже сложно назвать вариантом, был лишь разговор.

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.