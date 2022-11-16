Сычевой: «Если бы мне три года назад сказали, что я буду в сборной, то не поверил бы»

Нападающий «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой поделился эмоциями от первого вызова в национальную команду и рассказал об ожиданиях от товарищеского матча против Таджикистана.

— Если бы вам сказали три года назад, что вы будете сидеть на пресс-конференции в форме сборной, вы бы поверили?

— Я бы не поверил, — сказал Сычевой. — Я поблагодарил тренера за вызов, он отметил мою работу. Сидеть здесь — это сказка.

— Как вам поле и город?

— Много мы не видели, из окна автобуса город очень красивый. Вежливые, приветливые, позитивные люди. Поле не очень хорошего качества, но выбора нет, обе команды выходят на один газон.

— Что знаете о сопернике?

— Ничего не могу сказать, посмотрели всего пару моментов. Команда прессингует, старается играть, как может.

— Как вам коллектив сборной?

— Все ребята хорошие. Я такой человек, который долго вкатывается в коллектив.

— Были ли у вас предложения от других сборных?

— У меня одно гражданство сейчас, выбора не было и других предложений не было.

Сборная России сыграет против Таджикистана в четверг, 17 ноября в Душанбе. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.