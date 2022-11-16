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Карпин: «Прием радушный, жаловаться не на что»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как проходит подготовка к товарищескому матчу против команды Таджикистана.

- По поводу поля Сычевой все сказал. Качество не самое лучшее, но и не самое плохое. Ребята смогут и должны адаптироваться к газону. Прием радушный, жаловаться не на что. Соперник? Отдельных игроков не разбираем, так как хотим играть больше от себя и хотим смотреть на себя. Глубокого разбора и анализа не было.

— Тренер сборной Таджикистана напомнил, что последнее поражение сборной было от Хорватии. Это было в прошлой жизни?

— Не игра с Хорватией была в прошлой жизни, а все, что было чуть больше полугода назад — из прошлой жизни. Что могу ответить тренеру соперника? Не понял в чем шутка, поэтому ответа нет.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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