Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:42

Карпин: «Мне каждый день что-то надоедает. Вам тоже может надоесть, и вы уйдете с работы. Нет гарантии ни у кого»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о работе в национальной команде в отсутствие международных турниров.

— Думаете до сих пор о том, что вам может все надоесть?

— Мне каждый день что-то надоедает. Вам тоже может надоесть, и вы уйдете с работы. Нет гарантии ни у кого. Если человек может позволить, он может уйти. Может никогда не уйдет, может завтра. Никто этого не знает.

— Рассчитываете, что мы сможем сыграть в 2026 году на чемпионате мира?

— А если завтра СВО закончится? Надеюсь, что закончится и нас допустят. А вы не надеетесь?

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Читайте также
Мирра снова сильнее Ястремской. Украинка опять будет жаловаться на лайки россиянки?
Бах рассказал, что позиция МОК по допуску россиян встречает все больше поддержки
Житель Уфы рассказал подробности убийства 14-летней сестры
Глава Подольска умер на 48-м году жизни
Стало известно имя первого погибшего в ходе событий в Израиле россиянина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Борис Ротенберг жестко отреагировал на решение УЕФА об отмене допуска юношеских сборных России: «Позор!»
Карпин — о последнем решении УЕФА: «Не ожидал, что нас допустят. Не ожидал, что отменят»
УЕФА отменил решение допустить к международным турнирам юношеские сборные России
Кузяев — о допуске сборных России до 17 лет: «Не удивлюсь, если УЕФА передумает»
Сафонов — о допуске сборных России до 17 лет: «Хочется, чтобы молодые ребята играли»
Матыцин оценил проект ОКР о компенсационных выплатах спортсменам
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
Полузащитник «Гавра» Кузяев заявил, что РПЛ не сильно уступает в уровне чемпионату Франции
Карпин — о невызове Захаряна: «Случилось, что случилось»
Карпин: «Не планируем вызывать еще кого-то в сборную, если не случится ничего сверхъестественного»
Карпин: «Матч с Камеруном в Москве придает особенной мотивации игрокам»
УЕФА отменил решение допустить к международным турнирам юношеские сборные России
Кафанов: «Сафонов — первый номер сборной. Он держит эту планку»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин: «Не планируем вызывать еще кого-то в сборную, если не случится ничего сверхъестественного»

Карпин — о невызове Захаряна: «Случилось, что случилось»
Новости
RSS RSS
Все новости