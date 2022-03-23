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Карпин: «Капитана будет выбирать Баринов. Кого выберет, тот и будет»

Екатерина Звенигородская
,  
Артем Бухаев
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ситуации с капитаном национальной команды.

— Капитана будет выбирать Баринов. Кого выберет, тот и будет.

Дзюба по семейным обстоятельствам не приехал в сборную. Я так и говорил. Семейные обстоятельства бывают разные.

— С чем связываете сейчас такой интерес СМИ к сборной, учитывая, что нет официальных матчей?

— Интерес есть — и слава богу. Не ассоциирую абсолютно это со своей персоной. Не считаю себя супер-звездой.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его в национальную команду на мартовский сбор.

Карпин 4 марта сообщил, что Дзюба изъявил желание выступать за национальную команду.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Дмитрий Баринов
Сборная России по футболу
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