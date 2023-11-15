Карпин ответил на вопрос о влиянии матча с Кубой на рейтинг ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, пойдет ли товарищеский матч против Кубы в зачет рейтинга ФИФА.

— Соберете много зрителей на матч сборной в Волгограде?

— Надеюсь, что соберется большое количество фанатов. Только что сказали — даже не знал сколько — вроде бы 22 тысячи билетов продано на данный момент.

— Пойдет ли матч в рейтинг ФИФА, сколько замен предусмотрено?

— Вроде, будет 6 замен, значит, матч должен пойти в рейтинг.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).