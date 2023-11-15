Карпин объяснил, почему заболевший Уткин сыграл против «Спартака» в РПЛ

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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Даниила Уткина.

— Мы правильно понимаем, что Уткин выходил на «Спартак» заболевшим?

— Заболевшим — нет. Приболевшим.

— Зачем?

— Что значит зачем?

— Если болен, то не играй.

— Почему? Половина сборной играет.

— В клубе приболел — играет, а в сборной — езжай в клуб.

— С Фоминым, Литвиновым, Зиньковским та же самая история.