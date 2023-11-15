Карпин объяснил, почему заболевший Уткин сыграл против «Спартака» в РПЛ
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Даниила Уткина.
— Мы правильно понимаем, что Уткин выходил на «Спартак» заболевшим?
— Заболевшим — нет. Приболевшим.
— Зачем?
— Что значит зачем?
— Если болен, то не играй.
— Почему? Половина сборной играет.
— В клубе приболел — играет, а в сборной — езжай в клуб.
— С Фоминым, Литвиновым, Зиньковским та же самая история.
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