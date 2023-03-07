Франко Камоцци: «Все десять игроков из «Спартака» заслужили вызов в национальную сборную»

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на попадание десяти футболистов московской команды в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Все десять игроков из «Спартака» заслужили вызов в национальную сборную. В России, «красно-белые» лучше всех работают с молодыми игроками. Считаю, что вызов Миранчука и Головина так же по делу», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

В расширенный состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор попали Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Михаил Игнатов и Александр Соболев.

Сбор в Новогорске пройдет с 19 по 28 марта.