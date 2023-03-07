Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:28

Абаев: «Не исключаю того, что Дзюбу в майке сборной России еще увидим, но пока такой необходимости просто нет»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев высказался о том, что нападающий московского клуба Артем Дзюба не вошел в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Дзюба последние несколько месяцев не играл, пока в его активе три официальные игры за «Локомотив», хоть и забил он три мяча. Великолепный результат, но не исключаю, что расширенный список был готов еще до 18-го тура чемпионата страны. Сейчас в сборную берут ребят на перспективу, сейчас же нет никаких турниров. Поэтому не всегда и самых сильных зовут, просто хотят познакомиться. Сейчас срочно большая помощь от него не требуется, вот и не позвали Дзюбу. Если будут какие-то турниры, то не исключаю того, что Дзюбу в майке сборной России еще увидим, но пока такой необходимости просто нет», — цитирует Абаева Betonmobile.ru.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.

Источник: https://betonmobile.ru/ilya-abaev-ne-isklyuchayu-chto-dzyubu-v-mayke-sbornoy-eshhe-uvidim-no-poka-takoy-neobhodimosti-net
Артем Дзюба
Илья Абаев
Сборная России по футболу
1
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Тихонов: «Если Карпин говорит, что игроков старше 30 лет не будет вызывать, значит, Дзюба не подходит»
Мещеряков: «Совет директоров «Локомотива» никогда не рассматривал вопрос приобретения Дзюбы»
Александр Пуцко: «Дзюба хорошо влияет на коллектив. Создает атмосферу, заступается за молодых»
«Соскучился по голам, чувствую себя полубогом!» Дзюба — о хет-трике «Ростову», Малкоме и «Спартаке»
Камоцци заявил, что Дзюба точно поможет «Локомотиву»
Попов: «Дзюба почти всегда будет востребован в российском футболе»
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Франко Камоцци: «Все десять игроков из «Спартака» заслужили вызов в национальную сборную»
Быстров — об отсутствии Дзюбы в списке сборной России: «Мы хотим смотреть вперед или назад?»
Нигматуллин считает, что вызов возрастных кандидатов в сборную может быть связан с вратарским кризисом в России
Мирзоян: «Дзюбу просматривать не надо, поэтому, наверное, Карпин и не вызвал его»
Грушевский: «Вызов Облякова в сборную — разумный вариант, а для Дивеева это некий комплимент от Карпина»
Тихонов: «Если Карпин говорит, что игроков старше 30 лет не будет вызывать, значит, Дзюба не подходит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франко Камоцци: «Все десять игроков из «Спартака» заслужили вызов в национальную сборную»
Новости
RSS RSS
Все новости