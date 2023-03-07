Быстров — об отсутствии Дзюбы в расширенном списке сборной: «Мы хотим смотреть вперед или назад?»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал отсутствие форварда Артема Дзюбы в расширенном составе сборной России на мартовский сбор.

— Дзюба оформляет хет-трик, но он не попадает в расширенный список сборной России. Почему?

— Мы хотим смотреть вперед или назад? Если мы смотрим вперед, то не должны оборачиваться и делать два шага назад. Мы может вызвать Дзюбу и что? Тренеру нужно будет перестраивать игру под него. Там есть список игроков, которых бы Карпин не вызвал на официальные матчи. Но пока есть время посмотреть на молодых, строить новую команду, потому что на все равно вернут на международную арену и придется игра. Есть нападающие моложе, которые делают свою работу. Тем более самому Дзюбе не пойдет на пользу этот не вызов, он не молодой уже.

— Но ему нужно забить один гол. Для него это важно.

— Павлюченко тоже нужно было забить гол за «Уфу» в Кубке России. Сделали небольшую пиар-акцию, а в итоге поехал Павлюченко отдыхать. Тренеру все-таки нужно строить команду.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.