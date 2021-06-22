Черчесов получает в 14 раз больше тренера сборной Финляндии. Удивительная статистика

Черчесов получает 14 раз больше тренера сборной Финляндии. Удивительная статистика. Стоит ли он таких денег?

Станислав Черчесов — один из самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2020. Согласно информации из открытых источников, его годовая зарплата составляет 2,5 миллиона евро.

Больше него на этом турнире зарабатывают только пять человек. Это Йоахим Лев (сборная Германии) — 4,6 миллиона евро, Дидье Дешам (Франция) — 4,2 миллиона, Гарет Саутгейт (Англия) — 3,5 миллиона, Франк де Бур (Нидерланды) и Роберто Манчини (Италия) — по 3 миллиона (до марта 2021 года зарплата Манчини составляла 2 миллиона евро в год, однако тренер продлил контракт на улучшенных условиях).



Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2020

1. Йоахим Лев (Германия) — 4,6 миллиона

2. Дидье Дешам (Франция) — 4,2 миллиона

3. Гарет Саутгейт (Англия) — 3,5 миллиона

4-5. Франк де Бур (Нидерланды) — 3 миллиона

4-5. Роберто Манчини (Италия) — 3 миллиона

6. Станислав Черчесов (Россия) — 2,5 миллиона

7. Фернанду Сантуш (Португалия) — 2,3 миллиона

8. Владимир Петкович (Швейцария) — 1,74 миллиона

9. Луис Энрике (Испания) — 1,5 миллиона

10. Роберто Мартинес (Бельгия) — 1,2 миллиона



Как видим, зарплата Черчесова более чем в два раза больше, чем у Роберто Мартинеса, который возглавляет Бельгию. Главный тренер сборной России — с отрывом самый высокооплачиваемый специалист группы В. Особенно мощно смотрится разрыв с Маркку Канервой из сборной Финляндии.

Зарплаты тренеров группы В

1. Станислав Черчесов (Россия) — 2,5 миллиона

2. Роберто Мартинес (Бельгия) — 1,2 миллиона

3. Каспер Хьюлманн (Дания) — 1 миллион

4. Маркку Канерва (Финляндия) — 0,18 миллиона