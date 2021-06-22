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Зарплата Черчесова в сборной России составляет 2,5 миллиона евро в год

14:40
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получает зарплату 2,5 миллиона евро в год.

В марте 2020 года 57-летний российский специалист продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 Россия по пенальти проиграла Хорватии, которая в итоге вышла в финал.

Также сборная России досрочно гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года. В групповом трунире Евро-2020 команда проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира вчера, 21 июня, разгромно уступила Дании (1:4). В итоге Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.

Сегодня, 22 июня стало известно, что Черчесов, несмотря на провал на Евро-2020, намерен продолжить работу в национальной команде в соответствии с контрактом, который действует до окончания цикла ЧМ-2022.

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