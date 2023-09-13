Иванов поддержал слова Карпина об отъезде россиян: «Он хочет лучшего для ребят»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который дал совет игрокам уезжать играть за границу при наличии возможности.

«У нас довольно-таки приличный, сложный чемпионат. Но, конечно, нам не хватает игр на международном уровне и еврокубков. Если уезжать, то в хороший чемпионат и клубы, а не второсортные. И раньше говорили, что надо уезжать в Европу, где уровень выше. Валерий Георгиевич все правильно говорит. Он сам в Испании играл, Шалимов уезжал, Онопко. А потом в сборную приезжали. Может, Карпина просто кто-то не так понял. Он же хочет лучшего для ребят, так сборная действительно будет сильнее. Но я его поддерживаю. Просто не надо уезжать ради того, чтобы просто уехать. Если есть возможность, надо уезжать в хороший чемпионат. Но ребята у нас неплохие, и здесь могут повышать мастерство. Короче, в его словах ничего страшного нет», — сказал Иванов «СЭ».

Сборная России одержала одну победу в последних семи товарищеских матчах — в марте этого года команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0).