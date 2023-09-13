Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:58

Мостовой: «Сейчас получается так, что вызов в сборную ничего не значит»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру национальной команды в период отстранения от международных матчей. Вчера, 12 сентября россияне сыграли вничью с Катаром 1:1 в товарищеской встрече.

«Сейчас получается так, что вызов в сборную ничего не значит. Игра за сборную России сейчас обесценилась в моем понимании. Уже любой игрок — в сборной. В футболке сборной России уже каждый побывал. Раньше такого не было», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, она была разделана на две группы. В первую вошли игроки до 23 лет. Они провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью со сборной Катара (1:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-sejchas-igra-za-sbornuyu-obestsenilas-lyuboj-mozhet-okazat-sya-v-e-toj-futbolke/
Александр Мостовой
Сборная России по футболу
1
1
Читайте также
Симона Халеп получила четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил
Геркус ответил Карпину на совет игрокам РПЛ уезжать в Европу: «Не даст ничего хорошего»
Москва выразила демарш Баку из-за заявления МИД Азербайджана о выборах
Задержан подозреваемый в убийстве двоих мужчин на севере Москвы
Сотрудник ОПК задержан за поставку контрафакта для высокоточного оружия
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
Медведев не согласился с Карпиным, посоветовавшим российским футболиста уезжать в Европу
Иванов поддержал слова Карпина об отъезде россиян: «Он хочет лучшего для ребят»
Карпин объяснил использование всех игроков сборной России в матче с командой Катара
Карпин: «У Пиняева ушиб, по-моему, ничего страшного»
Карпин — тоже часть РПЛ и ее интенсивности. Но он прав: когда нет еврокубков и отборочных матчей, игрокам надо уезжать и расти
Геркус ответил Карпину на совет игрокам РПЛ уезжать в Европу: «Не даст ничего хорошего»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иванов поддержал слова Карпина об отъезде россиян: «Он хочет лучшего для ребят»

Медведев не согласился с Карпиным, посоветовавшим российским футболиста уезжать в Европу
Новости
RSS RSS
Все новости