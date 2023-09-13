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Силкин поддерживает точку зрения Карпина об отъезде игроков из РПЛ

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Экс главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина после товарищеского матча с Катаром (1:1) об уровне российских футболистов.

«Поддерживаю точку зрения Карпина. В Европе надо доказывать свою состоятельность, а здесь в своих командах игроки начинают прозябать. Эти слова сказаны с акцентом на то, чтобы футболисты прибавляли для успехов сборной. Если игроки уедут, сборная станет сильнее, и футболисты будут прогрессировать. Когда исполнитель выходит на поле в составе иностранной команды, он должен играть лучше, иначе прогресса не будет, его журналисты сожрут», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После матча с Катаром Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ, чтобы сборная была сильнее.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-podderzhivayu-tochku-zreniya-karpina-s-ot-ezdom-igrokov-sbornaya-stanet-sil-nee/
Валерий Карпин
Сергей Силкин
Футбол
Сборная России по футболу
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