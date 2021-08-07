Гончаренко в девятый раз из 10 проиграл «Зениту»
В матче третьего тура чемпионата России «Краснодар» в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» со счетом 2:3. Для главного тренера «быков» Виктора Гончаренко это поражение оказалось девятым в 17 играх против сине-бело-голубых. Впервые с питерцами белорусский специалист встретился в 2008 году в Лиге чемпионов. В том матче его БАТЭ отобрал у фаворита очки, но вот дальше у Гончаренко противостояние не заладилось. В 16 последующих играх его команды добыли всего одну победу (в ноябре 2018 года) при шести ничьих.
Матчи команд Виктора Гончаренко против «Зенита»:
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Клуб Гончаренко
|
Тренер «Зенита»
|
Счет
|
21.10.2008
|
Лига чемпионов
|
Санкт-Петербург
|
БАТЭ
|
Дик Адвокат
|
1:1
|
05.11.2008
|
Лига чемпионов
|
Минск
|
БАТЭ
|
Дик Адвокат
|
0:2
|
15.05.2014
|
Чемпионат России
|
Краснодар
|
Кубань
|
Андре Виллаш-Боаш
|
1:4
|
26.07.2015
|
Чемпионат России
|
Екатеринбург
|
Урал
|
Андре Виллаш-Боаш
|
1:4
|
06.08.2016
|
Чемпионат России
|
Уфа
|
Уфа
|
Мирча Луческу
|
0:0
|
30.11.2016
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
Уфа
|
Мирча Луческу
|
0:2
|
04.03.2017
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Мирча Луческу
|
0:0
|
22.10.2017
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Роберто Манчини
|
0:0
|
29.04.2018
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Роберто Манчини
|
0:0
|
11.11.2018
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
2:0
|
12.05.2019
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
1:3
|
02.11.2019
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
1:1
|
20.06.2020
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
0:4
|
19.08.2020
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
1:2
|
17.03.2021
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
2:3
|
17.04.2021
|
Чемпионат России
|
Краснодар
|
Краснодар
|
Сергей Семак
|
2:2
|
07.08.2021
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
Краснодар
|
Сергей Семак
|
2:3
Итого: +1=7-9, мячи 14-31.
Девять поражений от «Зенита» — худший результат для Гончаренко. Среди самых неудобных для белоруса соперников также выделяют «Локомотив» и тульский «Арсенал», которым его команды уступили семь и пять раз соответственно. Отдельного упоминания заслуживает бывший клуб тренера ЦСКА, в четырех встречах с которым он потерпел четыре неудачи с общим счетом 1:14.
Команды, которым Гончаренко проигрывал чаще всего:
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Зенит
|
17
|
1
|
7
|
9
|
14-31
|
10
|
Локомотив
|
14
|
5
|
2
|
7
|
16-19
|
17
|
Арсенал
|
12
|
7
|
0
|
5
|
23-9
|
21
|
ЦСКА
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1-14
|
0
|
Динамо
|
10
|
1
|
5
|
4
|
10-13
|
6
|
Рубин
|
13
|
7
|
2
|
4
|
18-11
|
23
|
Спартак
|
12
|
6
|
2
|
4
|
20-16
|
20
|
Динамо Мн
|
16
|
8
|
4
|
4
|
24-17
|
28
|
Минск
|
19
|
13
|
2
|
4
|
32-16
|
41
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