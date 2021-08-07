Гончаренко в девятый раз из 10 проиграл «Зениту»

В матче третьего тура чемпионата России «Краснодар» в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» со счетом 2:3. Для главного тренера «быков» Виктора Гончаренко это поражение оказалось девятым в 17 играх против сине-бело-голубых. Впервые с питерцами белорусский специалист встретился в 2008 году в Лиге чемпионов. В том матче его БАТЭ отобрал у фаворита очки, но вот дальше у Гончаренко противостояние не заладилось. В 16 последующих играх его команды добыли всего одну победу (в ноябре 2018 года) при шести ничьих.

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Зенита»:

Дата Турнир Город Клуб Гончаренко Тренер «Зенита» Счет 21.10.2008 Лига чемпионов Санкт-Петербург БАТЭ Дик Адвокат 1:1 05.11.2008 Лига чемпионов Минск БАТЭ Дик Адвокат 0:2 15.05.2014 Чемпионат России Краснодар Кубань Андре Виллаш-Боаш 1:4 26.07.2015 Чемпионат России Екатеринбург Урал Андре Виллаш-Боаш 1:4 06.08.2016 Чемпионат России Уфа Уфа Мирча Луческу 0:0 30.11.2016 Чемпионат России Санкт-Петербург Уфа Мирча Луческу 0:2 04.03.2017 Чемпионат России Москва ЦСКА Мирча Луческу 0:0 22.10.2017 Чемпионат России Москва ЦСКА Роберто Манчини 0:0 29.04.2018 Чемпионат России Санкт-Петербург ЦСКА Роберто Манчини 0:0 11.11.2018 Чемпионат России Москва ЦСКА Сергей Семак 2:0 12.05.2019 Чемпионат России Санкт-Петербург ЦСКА Сергей Семак 1:3 02.11.2019 Чемпионат России Санкт-Петербург ЦСКА Сергей Семак 1:1 20.06.2020 Чемпионат России Москва ЦСКА Сергей Семак 0:4 19.08.2020 Чемпионат России Санкт-Петербург ЦСКА Сергей Семак 1:2 17.03.2021 Чемпионат России Москва ЦСКА Сергей Семак 2:3 17.04.2021 Чемпионат России Краснодар Краснодар Сергей Семак 2:2 07.08.2021 Чемпионат России Санкт-Петербург Краснодар Сергей Семак 2:3

Итого: +1=7-9, мячи 14-31.

Девять поражений от «Зенита» — худший результат для Гончаренко. Среди самых неудобных для белоруса соперников также выделяют «Локомотив» и тульский «Арсенал», которым его команды уступили семь и пять раз соответственно. Отдельного упоминания заслуживает бывший клуб тренера ЦСКА, в четырех встречах с которым он потерпел четыре неудачи с общим счетом 1:14.

Команды, которым Гончаренко проигрывал чаще всего: