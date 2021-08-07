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Гончаренко в девятый раз из 10 проиграл «Зениту»

21:12
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В матче третьего тура чемпионата России «Краснодар» в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» со счетом 2:3. Для главного тренера «быков» Виктора Гончаренко это поражение оказалось девятым в 17 играх против сине-бело-голубых. Впервые с питерцами белорусский специалист встретился в 2008 году в Лиге чемпионов. В том матче его БАТЭ отобрал у фаворита очки, но вот дальше у Гончаренко противостояние не заладилось. В 16 последующих играх его команды добыли всего одну победу (в ноябре 2018 года) при шести ничьих.

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Зенита»:

Дата

Турнир

Город

Клуб Гончаренко

Тренер «Зенита»

Счет

21.10.2008

Лига чемпионов

Санкт-Петербург

БАТЭ

Дик Адвокат

1:1

05.11.2008

Лига чемпионов

Минск

БАТЭ

Дик Адвокат

0:2

15.05.2014

Чемпионат России

Краснодар

Кубань

Андре Виллаш-Боаш

1:4

26.07.2015

Чемпионат России

Екатеринбург

Урал

Андре Виллаш-Боаш

1:4

06.08.2016

Чемпионат России

Уфа

Уфа

Мирча Луческу

0:0

30.11.2016

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Уфа

Мирча Луческу

0:2

04.03.2017

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Мирча Луческу

0:0

22.10.2017

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Роберто Манчини

0:0

29.04.2018

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Роберто Манчини

0:0

11.11.2018

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Сергей Семак

2:0

12.05.2019

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Сергей Семак

1:3

02.11.2019

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Сергей Семак

1:1

20.06.2020

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Сергей Семак

0:4

19.08.2020

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Сергей Семак

1:2

17.03.2021

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Сергей Семак

2:3

17.04.2021

Чемпионат России

Краснодар

Краснодар

Сергей Семак

2:2

07.08.2021

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Краснодар

Сергей Семак

2:3

Итого: +1=7-9, мячи 14-31.

Девять поражений от «Зенита» — худший результат для Гончаренко. Среди самых неудобных для белоруса соперников также выделяют «Локомотив» и тульский «Арсенал», которым его команды уступили семь и пять раз соответственно. Отдельного упоминания заслуживает бывший клуб тренера ЦСКА, в четырех встречах с которым он потерпел четыре неудачи с общим счетом 1:14.

Команды, которым Гончаренко проигрывал чаще всего:

Команда

И

В

Н

П

М

О

Зенит

17

1

7

9

14-31

10

Локомотив

14

5

2

7

16-19

17

Арсенал

12

7

0

5

23-9

21

ЦСКА

4

0

0

4

1-14

0

Динамо

10

1

5

4

10-13

6

Рубин

13

7

2

4

18-11

23

Спартак

12

6

2

4

20-16

20

Динамо Мн

16

8

4

4

24-17

28

Минск

19

13

2

4

32-16

41

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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