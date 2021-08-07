Карпин провел встречу с игроками «Спартака» сразу после матча с «Нижним Новгородом
23:15
По информации «СЭ», главный тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с игроками «Спартака» сразу после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2).
Встреча прошла прямо на стадионе московского клуба. На ней присутствовали Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.
1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.
Читайте также
Художественная гимнастика, финал в групповых упражнениях: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю