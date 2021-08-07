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Карпин провел встречу с игроками «Спартака» сразу после матча с «Нижним Новгородом

23:15
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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По информации «СЭ», главный тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с игроками «Спартака» сразу после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2).

Встреча прошла прямо на стадионе московского клуба. На ней присутствовали Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.

1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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