Валерий Карпин ответил на вопрос о выборе Соболева основным форвардом сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что нападающему «Спартака» Александру Соболеву пока не гарантировано место в стартовом составе национальной команды.

«Правда ли, что сделал выбор в пользу Соболева? Не знаю, кто и что говорит», — заявил Карпин.

1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.