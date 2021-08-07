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Валерий Карпин ответил на вопрос о выборе Соболева основным форвардом сборной России

19:32
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что нападающему «Спартака» Александру Соболеву пока не гарантировано место в стартовом составе национальной команды.

«Правда ли, что сделал выбор в пользу Соболева? Не знаю, кто и что говорит», — заявил Карпин.

1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры