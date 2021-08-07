Валерий Карпин ответил на вопрос о выборе Соболева основным форвардом сборной России
19:32
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что нападающему «Спартака» Александру Соболеву пока не гарантировано место в стартовом составе национальной команды.
«Правда ли, что сделал выбор в пользу Соболева? Не знаю, кто и что говорит», — заявил Карпин.
1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.
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