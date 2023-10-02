Головин: «После игры с «Реймсом» отправлюсь в сборную России. Будет интересно сыграть в предстоящих матчах»

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил «СЭ», что приедет в расположение национальной команды России на октябрьский сбор.

Футболист попал в состав из 29 игроков национальной команды, опубликованный в понедельник, 2 октября.

«От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команды страны, этим все сказано. В субботу нам предстоит важный матч в чемпионате Франции, поэтому пока все мысли о нем. Но переключиться не составит никакого труда. После игры с «Реймсом» отправлюсь в сборную. Конечно, будет интересно сыграть товарищеские матчи, которые запланированы. Надеюсь, болельщики поддержат нас, а мы приложим все усилия, чтобы они остались довольными», — сказал Головин «СЭ».

Ближайший матч сборная России проведет 12 октября против Камеруна. Игра состоится на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 19.00 по московскому времени.

16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.