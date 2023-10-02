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Сегодня, 17:19

Карпин рассказал, почему не пригласил Захаряна на октябрьский сбор сборной России

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не стал приглашать полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна на октябрьский сбор национальной команды.

20-летний футболист пропустил три последних матча своей команды из-за коронавируса.

«Захарян не вызван из-за недостатка игровой практики? В том числе. Арсен недавно только вылечился после болезни и начал полноценно тренироваться только в конце минувшей недели», — приводит официальный сайт РФС слова Карпина.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года, он принял участие в трех матчах испанской команды и не отличился результативными действиями.

Хавбек провел 7 матчей за сборную России и сделал 1 результативную передачу.

Всего в состав сборной России на октябрьский сбор попали 29 футболистов, из них — три игрока, выступающих за рубежом: полузащитники Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр», Франция) и Алексей Миранчук («Аталанта»).

Арсен Захарян
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Реал Сосьедад
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