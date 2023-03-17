Головин: «Приедем на сбор, будем работать на максимуме. Рад вызову!»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал вызов в сборную России.

«Конечно, всегда рад вызову в сборную. Тем более довольно давно не видел партнеров по команде, будет возможность со всеми пообщаться. Какая бы ситуация ни была с официальными матчами, сборная России — это главная команда страны, есть тренировки, есть контрольные игры, поэтому приедем на сбор и будем работать на максимуме, делать все, что от нас зависит», — сказал Головин «СЭ».

Ранее Головин попал в число 29 футболистов, вызванных в сборную России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта.

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.