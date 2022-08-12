Карпин рассказал, за что будет отвечать Юрий Никифоров в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что Юрий Никифоров вошел в тренерский штаб национальной команды.

Никифоров будет занимать должность ассистента главного тренера.

«С Юрием Валерьевичем мы знакомы давно, еще со времен игровой карьеры. Но что более важно — у него есть опыт работы помощником главного тренера. Фактически Никифоров будет отвечать за те направления, которые прежде были возложены на Николая Писарева — просмотр матчей и кандидатов в сборную России, анализ игр, связь с футболистами и клубами, где они выступают», — приводит слова Карпина РФС.

Ранее ассистент Карпина Николай Писарев получил от РФС разрешение на совмещение работы в сборной и клубе и возглавил подмосковные «Химки».