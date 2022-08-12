Юрий Никифоров вошел в тренерский штаб сборной России

Юрий Никифоров вошел в тренерский штаб сборной России по футболу.

Как сообщает пресс-служба РФС, 51-летний специалист присоединился к команде Валерия Карпина в статусе ассистента главного тренера.

Никифоров — чемпион мира и Европы среди юниоров в составе сборной СССР, в составе национальной команды провел 59 матчей. Он вместе со «Спартаком» трижды побеждал в чемпионате России и один раз — в розыгрыше Кубка страны.

Также Никифоров является двукратным чемпионом Нидерландов в составе ПСВ, трижды выигрывал Суперкубок Нидерландов. Он завершил карьеру игрока в 2005 году.

В 2014 году Никифоров прошел обучение в Высшей школе тренеров и в 2015 году начал работать ассистентом тренера в казахстанском «Иртыше». Позже стал помощником Дмитрий Хохлова в «Кубани», а в 2017 перешел с ним в «Динамо» — 2. В октябре 2017 года вошел в штаб Дмитрия Хохлова в основной команде бело-голубых.