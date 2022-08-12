Никифоров: «Какой тренер не мечтает тренировать сборную?»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Юрий Никифоров прокомментировал новость о том, что он вошел в тренерский штаб сборной России.

«В начале недели мне позвонил Валерий Георгиевич Карпин, предложил войти в его тренерский штаб. Я буквально сутки подумал, понятно, что немного времени было, принял решение. Конечно, это можно считать новым вызовом, это же сборная. Какой тренер не мечтает тренировать сборную?

Валерий Георгиевич мне дал план. На выходных — завтра два матча, послезавтра две игры. Валерий Георгиевич не говорил, почему выбрал меня, мы буквально по телефону пообщались, потом еще пару раз, и все», — сказал Никифоров ТАСС.

Ранее ассистент Карпина Николай Писарев получил от РФС разрешение на совмещение работы в сборной и клубе и возглавил подмосковные «Химки».