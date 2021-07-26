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Глава РФС Дюков назвал Карпина одним из лучших российских тренеров

14:17
Валерий Карпин и Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин и Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава РФС Александр Дюков назвал нового главного тренера сборной России Валерия Карпина одним из лучших российских тренеров.

«РФС принял решение назначить Валерия Карпина, контракт действует до конца 2021 года и может быть продлен. Валерий Георгиевич не нуждается в представлении. Будучи футболистом, он успешно выступал в России и за рубежом, был одним из лидеров сборной. После завершения карьеры игрока он получил богатый тренерский опыт, руководил «Спартаком», сейчас тренирует «Ростов». При принятии решения мы исходили из того, что Валерий Георгиевич является одним из лучших российских специалистов. Сильный мотиватор, умеет работать с молодежью, хорошо разбирается в российском футболе», — сказал Дюков.

26 июля РФС сообщил о подписании контракта с Карпиным.

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