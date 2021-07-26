Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Валерий Карпин: «Надеюсь, сборная справится с выходом на ЧМ в Катаре»

14:12
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
Теги:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после подписания контракта с РФС.

«Хочу поблагодарить РФС за оказанное доверие и честь. Даже присутствует волнение, сам этому удивляюсь. Надеюсь, мы сможем справиться с поставленной задачей — выходом на ЧМ в Катаре. Без контрольных матчей сразу начинаем. Времени не так много, надо провести его с пользой. РФС обещали полную поддержку, за что также отдельное спасибо», — сказал Карпин.

Соглашение Карпина с РФС будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Опрос

проголосовало: 26408
Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Великая Чусовитина завершила карьеру. 46-летнюю гимнастку лишили звания знаменосца и не пустили в финал
Россия отстыковала модуль «Пирс» от МКС
Дочь о подозреваемом в убийстве жены контр-адмирале: Настоящий офицер
О каких болезнях могут свидетельствовать сухие локти
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры