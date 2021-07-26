Валерий Карпин: «Надеюсь, сборная справится с выходом на ЧМ в Катаре»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после подписания контракта с РФС.

«Хочу поблагодарить РФС за оказанное доверие и честь. Даже присутствует волнение, сам этому удивляюсь. Надеюсь, мы сможем справиться с поставленной задачей — выходом на ЧМ в Катаре. Без контрольных матчей сразу начинаем. Времени не так много, надо провести его с пользой. РФС обещали полную поддержку, за что также отдельное спасибо», — сказал Карпин.

Соглашение Карпина с РФС будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и «Ростове».