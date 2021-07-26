Валерий Карпин: «Надеюсь, сборная справится с выходом на ЧМ в Катаре»
14:12
Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после подписания контракта с РФС.
«Хочу поблагодарить РФС за оказанное доверие и честь. Даже присутствует волнение, сам этому удивляюсь. Надеюсь, мы сможем справиться с поставленной задачей — выходом на ЧМ в Катаре. Без контрольных матчей сразу начинаем. Времени не так много, надо провести его с пользой. РФС обещали полную поддержку, за что также отдельное спасибо», — сказал Карпин.
Соглашение Карпина с РФС будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и «Ростове».
Опрос
проголосовало: 26408Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Читайте также
Великая Чусовитина завершила карьеру. 46-летнюю гимнастку лишили звания знаменосца и не пустили в финал
4
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю