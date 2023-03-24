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Гладилин похвалил сборную Ирана за матч против России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин подвел итоги товарищеского матча между основной российской национальной командой и сборной Ирана (1:1).

«Прежде всего, я хотел бы похвалить сборную Ирана: очень хорошо подготовленная, организованная команда, с хорошими исполнителями. Нашим ребятам было непросто, соперник был квалифицированный, мотивированный и хорошо функционально подготовленный. А сам результат и качество игры сборной России, конечно, оставляют желать лучшего. Второй тайм мы проиграли полностью. В первом тайме еще была равная игра, что-то относительно получалось. Но второй тайм был полностью за Ираном. Хорошо еще, что мы вничью сыграли — они нас просто простили», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/24/20046463.shtml?updated
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