Гладилин похвалил сборную Ирана за матч против России

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин подвел итоги товарищеского матча между основной российской национальной командой и сборной Ирана (1:1).

«Прежде всего, я хотел бы похвалить сборную Ирана: очень хорошо подготовленная, организованная команда, с хорошими исполнителями. Нашим ребятам было непросто, соперник был квалифицированный, мотивированный и хорошо функционально подготовленный. А сам результат и качество игры сборной России, конечно, оставляют желать лучшего. Второй тайм мы проиграли полностью. В первом тайме еще была равная игра, что-то относительно получалось. Но второй тайм был полностью за Ираном. Хорошо еще, что мы вничью сыграли — они нас просто простили», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.