Смородская считает, что в сборной России отсутствует мотивация: «Они воспринимают матчи как тренировочные»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала ничью в товарищеском матче между сборной России и Ираном (1:1).

«Никаких эмоций. Вялая, невыдающаяся игра. В сборной отсутствует мотивация. Они рассматривают эти матчи как тренировочные. Тут заменами дело не спасешь», — сказала Смородская «СЭ».

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.