Ловчев назвал убожеством игру сборной России против Ирана: «Я потерял два часа жизни»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в товарищеском матче между сборной России и Ираном (1:1).

«Это не может понравиться. Это убожество. Я потерял два часа жизни. Начиналось все за здравие. Особенно с левой стороны, Зиньковский вроде бы проскакивал. Но с каждой минутой все было хуже и хуже. Это издевательство над футболом. Это нельзя оправдывать. Надо говорить людям, которые одеваю майку сборной страны, что нельзя одевать майку, чтобы вот так играть. Все эти ребята лучшие в своих клубах. Но то, что я видел — это невыносимо смотреть. Потому что это сборная большой великой страны. Хуже, чем последние три игры нашей сборной, я не видел. Иран пытался играть хоть в какой-то футбол, но они усыпили его. И сделали безразличным к результату», — сказал Ловчев «СЭ».

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.