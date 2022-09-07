Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

7 сентября, 14:04

Гаджи Гаджиев считает, что уровень соперников сборной России ниже желаемого

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о товарищеских матчах сборной России с командами Киргизии и Ирана.

«Сборной нужны игры, мы и так уже долгое время обходились без них. Уровень оппонентов действительно ниже желаемого, но это понятно. Сейчас не так много европейских стран готовы с нами сотрудничать в данном вопросе. В свое время мы поехали на Кипр, у них тогда сборная была совсем слабенькая, но проиграли. Для нас это все равно будет хорошая тренировка. Плюс Карпин вызвал в расширенный состав большое количество молодых, дать им возможность проявить себя на таком уровне. Процесс омоложения команды — это неизбежность. Все равно когда-то наступает момент, что надо вливать свежую кровь. У нас условия для подготовки резерва стали лучше. Много различных соревнований, хорошие академии», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-uroven-sopernikov-sbornoy-rossii-nizhe-zhelaemogo-no-eto-ponyatno
Сборная России по футболу
4
0
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Материалы сюжета: Сборная России: осень-2022 — сбор и матчи
Ковтун считает, что вызывать легионеров на товарищеские матчи сборной России не было смысла
Радимов о товарищеском матче сборной России: «Лучше играть с Аргентиной, но выбирать не приходится»
Карпин назвал причину невызова Дзюбы и Оздоева в сборную России
Главный тренер Киргизии: «Хотел бы съездить на стажировку к Карпину в «Ростов»
Главный тренер Киргизии: «По работе в Краснодаре помню Сафонова, Комличенко и Фомина»
Главный тренер Киргизии: «Россию у нас очень любят и уважают»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Сафонов считает заслуженным вызов Тюкавина в сборную России

Защитник сборной Киргизии Кичин: «Сборная России — это хороший и сильный соперник»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости