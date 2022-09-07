Агент Сафонов считает заслуженным вызов Тюкавина в сборную России

Алексей Сафонов рассказал, что думает о вызове форварда «Динамо» Константина Тюкавина в сборную России. Он считает, что футболист заслуженно попал в этот список.

«Костя заслужил вызов в сборную. Он забивает три последних матча, находится в очень хорошей форме. Во время предсезонки был лучшим бомбардиром. Честно говоря, не сомневался, что его вызовут. Соперники? Такая сейчас политическая обстановка, команды боятся попасть под штрафные санкции. Кто-то согласился, и то слава богу, будет возможность посмотреть игроков», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше 20-летний Тюкавин провел восемь матчей в составе «Динамо», забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.