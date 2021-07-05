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Леонид Федун оценил кандидатуру Доменико Тедеско для сборной России

13:35
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» оценил перспективы возможного назначения немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

— Кто сейчас должен возглавить сборную России?

— Иностранец. Давайте посмотрим: самый эффективный российский тренер сейчас — Слуцкий. Но какие у него были результаты в сборной?

— Тедеско мог бы возглавить команду?

— Это у него надо спрашивать. Он грамотный тренер. Правда, опыта работы в сборной не имел. Но это, пожалуй, единственный его недостаток в данном аспекте. А так он очень качественный специалист.

Тедеско с 2019 по 2021 год возглавлял московский «Спартак», с которым добился серебряных медалей Тинькофф РПЛ и попадания в квалификацию Лиги чемпионов. Ранее немец объяснил, почему принял решение покинуть клуб.

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»

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