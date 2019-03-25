Федор Чалов: "Россия набрала три очка после двух матчей? Все по делу"

Нападающий сборной России Федор Чалов признался, что было тревожно до первого гола в матче с Казахстаном (4:0) в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, информирует официальный Твиттер национальной команды.

– Очень рады, что выиграли, но лично очень хотелось забить. Чуть-чуть не получилось, но ничего, возможности еще будут. В каком моменте я мог забить? Были полумоменты, где не получилось обработать мяч, возможно, в моменте с Игнатьевым, но я принял решение отдать пас. В целом, Казахстан удобный для России соперник. В начале они хорошо играли и до первого гола было немного тревожно. После забитого мяча появилась уверенность, поэтому довели игру до победы. Три очка в двух матчах? Конечно, с Бельгией хотелось бы лучше сыграть, но все по делу, – сказал Чалов в интервью пресс-службе РФС.

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