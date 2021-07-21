Фабио Капелло отреагировал на новость о желании снова поработать в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о желании снова поработать с национальной командой.

По данным источника РБК в РФС, 75-летний итальянец предлагал свою кандидатуру.

«Желание поработать в России? Нет-нет-нет-нет, я ничего не могу говорить о сборной России. Я вообще сейчас на отдыхе в Испании. Вам большое спасибо!» — сказал Капелло «СЭ».

Капелло работал со сборной России с 2012 по 2015 год. Он вывел команду на ЧМ-2014, где россияне не вышли из группы. 14 июля 2015 года его отправили в отставку.

На Евро-2020 сборная России не вышла из группы. После этого пост главного тренера покинул Станислав Черчесов.