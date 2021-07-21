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Черчесов покинул состав технического комитета РФС

16:50
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вышел из состава технического комитета РФС, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 57-летний специалист покинул комитет автоматически после ухода из национальной команды. Место Черчесова в техкоме займет новый главный тренер сборной России.

8 июля Черчесов покинул сборную России. Специалист возглавлял национальную команду с 2016 года.

Ранее СМИ сообщали, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России: Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-cherchesov-pokinul-sostav-tehnicheskogo-komiteta-rfs/

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