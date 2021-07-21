Фабио Капелло хотел снова возглавить сборную России

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло хотел вновь поработать с командой, сообщает 21 июля РБК.

По данным источника в РФС, Капелло предлагал свою кандидатуру на пост главного тренера.

«На финале европейского первенства в Лондоне между Капелло и руководителями РФС состоялся разговор, в ходе которого итальянец заявил о готовности вновь возглавить сборную России. От РФС окончательного ответа не прозвучало. В союзе этот вариант не рассматривают», — сказал источник.

Сам Капелло отказался комментировать эту информацию. По данным источника, через агентов также предлагали РФС свои услуги Юрген Клинсманн, Клаудио Раньери и Дик Адвокат, но их кандидатуры не рассматривались.

75-летний Фабио Капелло работал со сборной России с 2012 по 2015 год. Он вывел команду на ЧМ-2014, где россияне не вышли из группы. 14 июля 2015 года его отправили в отставку.

На Евро-2020 сборная России не вышла из группы. После этого пост главного тренера покинул Станислав Черчесов.