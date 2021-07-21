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Новый тренер сборной России займет место Черчесова в техкоме РФС

22:11
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Член технического комитета Российского футбольного союза Михаил Гершкович заявил, что Станислав Черчесов автоматически покинул его состав после ухода с поста главного тренера сборной России.

«В комитете обязательно должен находиться главный тренер сборной, кто им является, тот и становится членом технического комитета, — цитирует ТАСС Гершковича. — Поскольку Станислав Саламович покинул пост главного тренера сборной России, он автоматически покинул технический комитет. На следующем заседании, когда будет новый тренер, он займет место Станислава Саламовича».

На прошедшем чемпионате Европы сборная России под руководством Черчесова заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф. 8 июля РФС сообщил о расторжении контракта с Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11953541

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