Эззатоллахи заявил, что переход России усилит АФК и повысит уровень конкуренции в Азии

Бывший игрок «Ростова», «Анжи» и «Амкара», полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи поделился мнением о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Сейчас у сборной России меняется поколение футболистов, у вас много талантливых молодых ребят. Но им нужно время, чтобы набраться опыта, нужна поддержка со стороны всей страны, чтобы добиться успехов в будущем. Не могу выделить кого-то одного, для меня все игроки из сборной России — лучшие, они показали хорошую командную игру. Сборная России может перейти в Азиатскую конфедерацию? У меня мало информации об этом, но, думаю, переход России усилит АФК и повысит уровень конкуренции в азиатских соревнованиях», — приводит слова Эззатоллахи «РБ Спорт».

В четверг, 23 марта, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что на ближайшем заседании исполкома организации не будет рассматриваться вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.