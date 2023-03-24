Кузяев: «Игра России против Ирана была не лучшая, но по самоотдаче нет вопросов»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев подвел итоги товарищеского матча с Ираном (1:1).

«Конечно, капитанская повязка подразумевает некую ответственность. Я должен был стараться руководить и помогать ребятам на поле. Игра в нашем исполнении была не лучшая, но по самоотдаче нет вопросов. Все ребята — молодцы», — приводит слова Кузяева Sport24.

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.