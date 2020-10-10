«Если бы я его пригласил до матча с ПАОК, об этом бы только и говорили». Черчесов — о вызове Сафонова в сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал в команду вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
— Во-первых, мы свои решения всегда объясняем. Молодежная и главная сборная решают свои задачи. В молодежке знают, чего мы хотим. Вчера после поражения Сербии и нашей победы, молодежная сборная практически решила задачи. Гильерме выбыл из-за болезни. Мы планировали пригласить Сафонова — это сделали. Со стороны одно кажется, изнутри — другое. Сейчас о его вызове только и будут говорить.
А если бы я его пригласил 28 числа до матча с ПАОК, только об этом бы и говорили. Все бы его поздравляли. И неизвестно, чем бы закончилась игра с ПАОК. Мы не хотим не вредить не себе, ни молодежке, ни клубу. Он органично влился в команду. Все идет своим чередом. Не опережайте события. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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