Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал в команду вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

— Во-первых, мы свои решения всегда объясняем. Молодежная и главная сборная решают свои задачи. В молодежке знают, чего мы хотим. Вчера после поражения Сербии и нашей победы, молодежная сборная практически решила задачи. Гильерме выбыл из-за болезни. Мы планировали пригласить Сафонова — это сделали. Со стороны одно кажется, изнутри — другое. Сейчас о его вызове только и будут говорить.

А если бы я его пригласил 28 числа до матча с ПАОК, только об этом бы и говорили. Все бы его поздравляли. И неизвестно, чем бы закончилась игра с ПАОК. Мы не хотим не вредить не себе, ни молодежке, ни клубу. Он органично влился в команду. Все идет своим чередом. Не опережайте события. (Наталья Юрина)